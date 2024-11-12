Entübe edilmişti! Ankaralı Turgut'la ilgili yeni gelişme! Menajeri 'ilk defa' diyerek açıkladı!

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve ünlü isme kanser teşhisi konmuştu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının öldüğü iddia edilmişti. Ünlü ismin kızı babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıklamıştı.

Durumu kötüye giden Ankaralı Turgut'un Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin..." demişti.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI!

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber geldi. Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlamayamadı. Makine desteği var." dedi.

Boran, "Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür" ifadelerini kullandı.