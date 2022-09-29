Enuygun.com'dan araç kiralarken dikkat edilmesi gereken detaylar

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin Seyahat Sitesi Enuygun.com, havaalanlarından ya da şehir merkezlerinden araç kiralamak isteyenler için bu hizmetten yararlanırken dikkat etmeleri gereken detayları sıraladı.

Enuygun.com açıklamasında araç kiralamanın hem şehir içinde hem de şehirler arası yolculuklar için konforlu bir ulaşım seçeneği olduğu, uçak veya otobüs ile gerçekleştirilen bir seyahatin ardından tatil için seçilen destinasyonda araç kiralamanın bölgenin güzelliklerini keşfedebilmek için oldukça ideal olduğu ifade edildi.

Araç kiralama hizmetinden yararlanmak isteyenler için www.enuygun.com’un ilk önerisi kiralamadan önce mutlaka alternatif şirketlerin fiyatları hakkında detaylı bir inceleme yapılması.

Genellikle aynı şehirde aynı model araca firmalar farklı fiyat verebiliyor. Bu noktada Enuygun.com güvenli bir şekilde araç kiralamak isteyenlere diledikleri tarihte diledikleri şehirde istedikleri model için fiyat karşılaştırma imkanı sağlıyor.

Araç kiralama şirketlerinin farklı sınıftan araçlar için farklı kiralama koşulları oluyor. Enuygun.com araç kiralamayı düşünen kişilere kiralamayı düşündükleri araçla ilgili firmaların kiralama koşullarını detaylı bir şekilde incelemelerini öneriyor. Örneğin ekonomik araç kiralamak isteyen kişilerin 21 yaşından büyük olması, orta ya da üst sınıf araç kiralamak isteyen kişilerinse 27 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Ekonomik ve orta sınıf araç kiralamak isteyen kişilerin ehliyetlerinin en az 2 yıllık, lüks araç kiralamak isteyen kişilerin ehliyetlerininse en az 5 yıllık olması gerekiyor. Ya da farklı araç sınıflarında günlük kilometre sınırı değişiyor. Örneğin bazı firmalarda ekonomik araçlarda günlük kilometre sınırı ortalama 400 kilometre olurken bazı firmalarda lüks araçlarda bu sınır 300 kilometre olabiliyor. Aynı şekilde depozito ücretleri de araç sınıflarına ve firmaların kiralama koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle araç kiralamadan önce firmaların koşullarının detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor.

Araç kiralarken göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli nokta ise ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve tercih edilen aracın beklentileri karşılıyor olması. Özelikle hangi amaçla araç kiralama yapıldığı da önemli bir detay. Kimi sürücüler günübirlik kullanımlar için araç kiralamayı tercih ederken kimi sürücüler de uzun seyahatleri için araç kiralamayı tercih ediyor.

Birçok araç kiralama şirketinde düz vitesli otomobillerden otomatik vitesli otomobillere, küçük sınıf otomobillerden SUV modellere kadar farklı segmentlere sahip araçlar bulunur. Örneğin kalabalık bir grup ile yolculuk planlanıyorsa SUV model bir araç tercih edilmeliyken şehir içi kullanımda otomatik vitesli araçlar tercih edilebilir. İhtiyaçların doğru belirlenmesi ile en efektif araç çok daha uygun bütçelerle kiralanabilir.

- Aracın teslim edileceği noktalar hakkında detaylı bilgiler edinin

Tüm bunların yanı sıra Enuygun.com’un dikkat çektiği detaylara göre kiralanan aracın teslim alındığı ve teslim edildiği noktalar da önem arz ediyor.

Örneğin İstanbul’dan Antalya’ya kiralık araç ile gidilip, bir haftalık tatil yapılacaksa ve tatil boyunca otelde vakit geçirilecekse İstanbul’dan kiralanan araç Antalya’ya varışta teslim edilip, dönüşte yeni bir araç kiralanabilir. Böylece araç için bir hafta boyunca kiralama ücreti ödenmesine gerek kalmaz ve önemli miktarda tasarruf edilebilir.

Özellikle günübirlik araç kiralayacak kişiler vaktini verimli kullanmak için bulundukları konuma en yakın yerden araçlarını teslim almalı ve mesafe olarak bulunacakları konuma en yakın noktada araçlarını teslim etmeli. Günübirlik araç kiralayacak kişiler zaten kısıtlı bir süre için araç kiraladıkları için ancak bu şekilde kiraladıkları araç ile işlerini halledebilir.

Enuygun.com’un araç kiralarken dikkat edilecekler listesinde yer alan bir diğer detay da kiralanacak aracın durumunun en iyi şekilde incelenmesi. Araç kiralama sözleşmesi imzalanmadan önce aracın hasar durumu mutlaka analiz edilmeli.

Eğer araçta herhangi bir arıza varsa bu durum hakkında mutlaka firmaya bilgi verilmeli. Bu önemli noktanın yanı sıra kiralama şirketinden aracın sorunlarının giderilmesi istenebilir veya herhangi bir sorunu olmayan başka bir kiralık araba talep edilebilir.

Araç kiralarken dikkat edilecek bir diğer önemli madde ise ehliyet prosedürü. Çünkü firmalar arasında ehliyete ilişkin kurallar değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı firmalar sürücülerden araç kiralamak için 2 yıllık bir ehliyete sahip olunmasını isterken, bazı firmalar yeni ehliyet almış sürücüler için daha esnek koşullara sahip olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, kiralık araç firmasının kiralama detaylarının da mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, araç kiralamak isteyen sürücülerin son olarak sigorta ve sözleşme detaylarını da mutlaka dikkatle incelemesi gerektiğini ifade etti.

Sağlam, "Özellikle sigortası yenilenmemiş araçlarla herhangi bir kaza yaşanması durumunda sürücünün yüksek cezalar ödemesi gerekebilir. Biz Enuygun olarak yalnızca araçları tüm kasko şartlarını sağlayan tedarikçi firmalarla iş birliği yapıyoruz. Bu hizmet anlayışımız doğrultusunda seyahatseverler araçlarını Enuygun üzerinden güvenle kiralayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

