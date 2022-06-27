Enuygun.com'dan Kurban Bayramı tatiline özel 7 rota

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun.com Kurban Bayramı tatili boyunca gezilebilecek 7 özel rota hazırladı.

Siteden yapılan açıklamaya göre, bir çalışan iş yerinden 2,5 gün izin alırsa, 10 gün bayram tatili yapabilecek.

Kurban Bayramı bu sene 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başlıyor ve 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Bayramdan sonra ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil. Dolayısıyla 8 Temmuz Kurban Bayramı arifesi yarım gün ve 12'si ile 15'i arasındaki 2 gün olmak üzere toplamda 2,5 gün izin alarak 10 günlük bayram tatil yapmak mümkün oluyor. Türkiye'nin Seyahat Sitesi Enuygun.com bu 10 günlük tatilde keşfedilebilecek rotalara yönelik bir liste hazırladı.

- Foça

İzmir merkezine yalnızca 70 km uzaklıkta yer alan tatil beldesi Foça, hem tarihi değeri hem de plajları sayesinde Enuygun.com'un bayram önerileri arasında yer aldı. Foça'da konumlanmış şirin kafeler, rengarenk balıkçı tekneleri ve Ege restoranları, tatilcilerin lezzet dolu bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

- Alanya

Hareketli gece hayatı ile öne çıkan Alanya, upuzun kumsalları, doğal güzellikleri ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle beğeni kazanan bir lokasyon. Deniz tatilinin yanı sıra kültür turları için de tercih edilen Alanya, Enuygun.com'un bir diğer bayram tatili önerisi. Farklı bütçelere uygun otel seçenekleri ve Gazipaşa Havalimanı sayesinde beldeye kolayca ulaşılması Alanya'nın seyahat severler tarafından sıklıkla tercih edilmesini sağlıyor. Alanya Kalesi, Kızılkule, Alanya Arkeoloji Müzesi, Dim Mağarası ve Damlataş Mağarası Alanya’da gezilebilecek yerler arasında. Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı, İncekum Plajı ve Keykubat Plajı beldenin en güzel plajlarından yalnızca birkaçı.

- Datça

Enuygun.com'un hazırladığı listedeki 3'üncü Rota ise Datça. Muğla'ya 2 saat uzaklıkta yer alan Datça, birbirinden güzel koyları, el değmemiş doğası, sakin kıyıları ve her zevke uygun konaklama birimleri ile yaz aylarının en çok tercih edilen rotalarından biri. Sakinliği ile de öne çıkan Datça, 10 günlük bayram tatilinde kafa dinlemek isteyen kişiler için çok uygun bir belde. Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti sahili Datça’da denize girilebilecek yerlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turuna katılmak ve Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etmek seyahatinizi çok daha keyifli hale getirecek aktivitelerden.

- Kemere

Türkiye'nin tatil cennetlerinden Antalya, Enuygun.com'un bayram listesinde ön sıralarda. Çam ormanlarına sırtını yaslamış Antalya ilçesi Kemer, Akdeniz'in masmavi denizinin hemen yanı başında konumlanmış bir rota. Kemer Antalya il merkezine yakın olması nedeniyle Antalya'ya gelen tatilcilerin en çok tercih ettikleri rotalar arasında yer alıyor. Merkezin yanı sıra Göynük, Kiriş, Çamyuva ve Tekirova gibi Kemer'e bağlı sahil beldeleri de 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, apart ya da butik otellerle her bütçeye uygun bir konaklama birimi içeriyor. Olympos Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu ve Beydağları Milli Parkı seyahat sırasında mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

- Gümüşlük

Bodrum merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Gümüşlük, seyahat severler için nispeten daha ekonomik bir tatil fırsatı sunuyor. Apart ve butik otellerin yer aldığı Gümüşlük, sakin atmosferi, balık restoranları, begonvillerle çevrili sokaklarıyla dikkati çekiyor. Sığ denizi sayesinde ailece tatil yapacakların favorisi olmayı başaran Gümüşlük'te denize girmek isteyenler Çukurbük Plajı ve Gümüşlük Çayıraltı Halk Plajı’nı tercih edebiliyor.

- Kalkan

Enuygun.com'un Antalya'dan 3'üncü önerisi olan Kaş'a bağlı tatil beldesi Kalkan, huzurlu atmosferi, eşsiz koyları, panoramik deniz manzaralı butik otel seçenekleri ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Bağlı olduğu Kaş’a yalnızca 20 kilometre mesafede yer alan Kalkan, sakinliği ile ziyaretçilerinin kalbini kazanıyor. Özelikle balık restoranları ve eğlence mekanları yaz sezonu boyunca bir hayli hareketliyken, beldenin daha üst bölümlerinde konumlanan konaklama tesisleri ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

- Çeşme

Şifalı suları, mavi bayraklı plajları, balık restoranları, meşhur Alaçatı sokakları ve marinası ile tatilcilerin ilk tercih ettikleri rotalar arasında yer alan Çeşme, ziyaretçilerine unutulmaz bir yaz tatili vadediyor. İlçe merkezi ve Alaçatı’daki seçenekleriyle her bütçeye uygun konaklama alternatifi sunan Çeşme otelleri sezon boyunca oldukça rağbet görüyor. Ilıca Halk Plajı, Altınkum Plajı, Tekke Plajı ve Ayayorgi Koyu Çeşme'de denize girebilecek meşhur plajlardan yalnızca bazıları. Alaçatı Yel Değirmenleri, Alaçatı Pazarı, Çeşme Marina, Çeşme Kalesi ve Çiftlik Koyu ise Çeşme ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yer arasında bulunuyor.

