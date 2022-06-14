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Enuygun.com'dan öğrencilere özel indirim

14.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun.com'dan öğrencilere özel indirim

İSTANBUL (AA) - Enuygun mobil uygulamasını indirip edu.tr uzantılı e-mail adresi ile üye olan öğrenciler, otobüs biletlerinde 30 TL indirimden yararlanabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla ailesinden uzakta yaşayan öğrencilerin memleketlerine dönme telaşı başlıyor.

Enuygun.com, öğrencilere destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Enuygun mobil uygulamasını indirip edu.tr uzantılı e-mail adresi ile üye olan öğrenciler, otobüs biletlerinde 30 TL indirimden faydalanabilecek.

50 TL ve üzeri tutardaki otobüs biletlerinde geçerli olan kampanya, 6 Temmuz 2022'ye kadar sınırlı adetlerle devam edecek.

Kampanyaya dair detaylı bilgi almak için Enuygun Kampanyalar sayfası ziyaret edilebiliyor.

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