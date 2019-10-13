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Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu! "Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var"

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.10.2019 17:58 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için formasını giydiği Alman ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu. Enver Cenk Şahin, "Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok. Türkiye'ye döner miyim? Bilmiyorum" dedi.

Almanya'da Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımda bulunması nedeniyle Bundesliga 2 ekibi St. Pauli ve taraftarları tarafından tepkiyle karşılaşan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu.

İşte Radyospor'a konuşan Enver Cenk Şahin'in sözleri...

"Yaptığım paylaşımdan dolayı kulübüm ve taraftarımız sıkıntı oluşturdu. Paylaşımın kaldırılması istendi. Ben de paylaşımı kaldırmadım, süreç büyüdü ve Türkiye'ye de yansıdı. Takım olarak iznimiz vardı, ben izne 1 gün önce çıktım. Şu anda Türkiye'deyim. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya çok teşekkür ederim. Ne kadar güçlü ülke olduğumuzu bu süreçte herkes gördü. Halkımızın desteği beni çok mutlu etti.

"ÜLKEMİZE KARŞI ANLAM VEREMEDİĞİM OLUMSUZ BİR BAKIŞ AÇISI VAR"
Almanya'ya dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Daha önce de böyle bir olay yaşandı. Olay ilk defa bu kadar büyüdü. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Merih'e de teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok. Önümüzde bir süreç var. Türkiye'ye döner miyim? Bilmiyorum. Tek odak noktam önümüzdeki süreci tamamlamam."

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Anahtar Kelimeler:
Enver Cenk Şahin Barış Pınarı Harekatı St. Pauli

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