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Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

ALMANYA HABERLERİ  | 11.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Almanya'nın St Pauli takımında forma giyen milli futbolcu Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Barış Pınarı harekatını destek verdi ancak Enver Cenk Şahin'in verdiği destek, kulübü St Pauli'yi rahatsız etti. Alman ekibi, Enver Cenk Şahin'le ilgili skandal bir açıklama yayınladı.

Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Bundesliga 2 ekiplerinden St. Pauli'de top koşturan Enver Cenk Şahin'den geldi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

KULÜBÜ VE TARAFTARI RAHATSIZ ETTİ

Enver Cenk'in bu paylaşımından hem kulübü hem de Alman taraftarlar rahatsızlık duydu. St. Pauli, konuya ilişkin, "Bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktayız. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın'' sözlerine yer verdi.

Taraftar gurubu da tecrübeli futbolcunun Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek mesajından sonra bir yazılı açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St. Pauli formasını giymesini istemiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Enver Cenk Şahin st pauli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sizin kadar karektersiz bir toplum yoktur. keşke bizim durumumuzda siz olsaydınız ülkenizde adam kalmazdı gerçi türkten başka adam yoktur oralarda. hiç bir şey öğrenememişler.
Ulan cahil kalmis dazlak toplulugu.bi aciklamadanmi korktunuz..
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