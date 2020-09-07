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Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco'yu transfer ettiğini duyurdu.

Enzo Roco resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Enzo Roco, Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.

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