EPDK kararları

İZMİR (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi’ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin "DEP/767-17/17138" sayılı depolama lisansı kapsamında "Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı Mevkii Marmara Ereğlisi Tekirdağ" adresinde faaliyet gösteren "Marmara Ereğlisi Tesisine" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. Söz konusu tesiste günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtı için 0,27 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin için metreküp başına günlük 19 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 8 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, uzun süreli kapasite kiralanması halinde günlük depolama hizmet bedeli, motorin için metreküp başına 0,40 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 0,53 lira, fuel oil türleri (denizcilik yakıtı türleri) ile deniz motorini türleri için de metreküp başına günlük 0,58 lira olarak belirlendi.