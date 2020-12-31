EPDK kararları

İZMİR (AA) - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarında ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 20,5 kuruş olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın 1 Ocak 2021'den itibaren uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarında ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 20,5 kuruş olarak belirlendi.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu bedel kilovatsaat başına 33 kuruş olarak uygulanacak.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir diğer kurul kararında da 2021 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetleri aylık olarak belirlendi.

