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Epilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybetti

15.09.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için denize giren 32 yaşındaki epilepsi hastası vatandaş, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Epilepsi hastası, balık avlamak için girdiği denizde hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Hereke Sahili’nde meydana geldi. Gebze’de yaşayan Yahya Durmaz arkadaşlarıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için sahile geldi. İddiaya göre, Yahya Durmaz ve iki arkadaşı gece denize girdi. Denizden çıkan iki kişi, tüpsüz dalış yapan Yahya Durmaz’ın da çıkmasını bekledi. Arkadaşları, Yahya Durmaz’ın denizden çıkmadığını görünce deniz polisine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Yahya Durmaz’ı denizden çıkardı. Genç adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yahya Durmaz’ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, dalış sırasında rahatsızlanarak sudan çıkamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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