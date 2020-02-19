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’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Dr Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

Kütahya’nın Emet Dr Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Rukiye Kara, epilepsi hastalarının tek başına balkon, çatı gibi hayati risk taşıyan yerlerden uzak durmaları gerektiğini bildirdi.
Her yıl Şubat ayı içerisinde epilepsi hastalarını anlatan etkinlikler gerçekleştirildiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Rukiye Kara, ’’Dünyada 50 milyon,Türkiye’de ise yaklaşık 700 bin epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor.
Epilepsi hastalarının balkon, çatı gibi hayati risk taşıyan yerlerden uzak durmalılar. Yaz ayalarında tek başına denize girmeleri, kış aylarında özellikle soğuk günlerde evde tek bırakılmamalıdırlar. Bu hastaların tehlikeli iş araçları ve motorlu araç kullanmaktan da uzak durmaları gereklidir’’ dedi.
Uzman Dr. Rukiye Kara, ’’Epilepsi hastalarının uzun süreli parlak ışık, TV ve bilgisayar karşısında kalmamaları uyarısında bulunan Dr. Rukiye Kara, ’’Epileptik nöbetlerin beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen ani, aşırı ve deşarjlarından meydana gelen durum olduğunu belirten Bingöl, "Halk arasında sara hastalığı olarak bilinmektedir. Beyin hücreleri kendi aralarında elektriksel uyarılarla bir gurup içinde çalışmaktadır. Bu elektriksel uyarılardaki ani ve aşırı durumlar kliniğe epileptik nöbet olarak yansımaktadır. Epilepsinin belli bir yaş aralığı yoktur. Ama daha çok 20 yaş öncesi görülür. Nöbetlerin ortaya çıkışını engellemek mümkündür. Bu hastalıkla yaşamak zor olsa da sevindirici olan taraf, epilepsinin kontrol altına alınabilen bir hastalık olmasıdır. Tedavide ilaçların düzenli kullanımı nöbetleri baskılayıcı etkisi dolayısıyla büyük öneme sahiptir. Çalışmalara bakıldığında her 5 hastanın 4’ünde, verilen ilaçlar düzenli kullanıldığında nöbetlerin durduğu gözlemlenmektedir’’ diye konuştu.

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