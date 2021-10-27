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Epsom tuzu faydaları ile tedavi için de kullanılıyor! Epsom tuzu nasıl tüketilir?

27.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epsom tuzu, magnezyum sülfat olarak da bilinir. Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırılan epsom tuzu faydaları arasında kabızlık, uykusuzluk ve stres yönetimini kolaylaştırması yer alır. Tedavi amacıyla kullanılan epsom tuzunun günlük kullanım oranı olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, epsom tuzunun nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Epsom tuzu faydaları ile tedavi için de kullanılıyor! Epsom tuzu nasıl tüketilir?

Magnezyum sülfat olarak da bilinen ve kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırılan epsom tuzu ile alakalı olarak Diyetisyen Eda Balcı nasıl kullanılması gerektiğini ve faydalarını sıraladı. Balcı, epsom tuzunun özellikle kabızlık ve uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti.

“Epsom” adını keşfi yapılan İngiltere’nin Epsom kasabasından aldığını ve kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırıldığını söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, maddenin aynı zamanda suda çözünme özelliğine sahiptir olduğunu söyledi. Balcı, epsom tuzunun kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını fakat günde 30 gramdan fazla kullanılmaması gerektiğini altını çizdi.

KABIZLIK, FİBROMİYALJİ VE UYKUSUZLUK GİBİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILMAKTADIR"

Görüntü itibariyle kaya tuzuna benzese de oldukça farklı olduğunu belirten Eda Balcı, “Kaya tuzunda sodyum minereli bulunurken epsom tuzunda magnezyum minerali bulunmaktadır. Acı bir tada sahip olan epsom tuzu çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yıllardır bu tuz, özellikle kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Epsom tuzunun etkisinin içeriğindeki magnezyumdan kaynaklandığı söylenmektedir. Bazı sağlık profesyonelleri epsom tuzunun terapötik olduğunu iddia etmekte ve bu tuzu çeşitli durumlar için alternatif bir tedavi olarak kullanmaktadır” şeklinde konuştu.

"GÜNDE 30 GRAMDAN FAZLA KULLANILMAMALI"

Epsom tuzunu kullanmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Balcı, en yaygın kullanımı epsom tuzu banyosu olduğunu söyledi. Ayrıca daha az olarak da ağızdan alınmakta olduğunu belirten Balcı, ağızdan alınan epsom tuzu için de günde 1-2 çay kaşığı (5-10 gram) tuzu 1 su bardağı suda çözdürüp tüketilebileceğini ifade ederek epsom tuzunun faydalarını 3 maddede açıkladı:

  • Bilinen en önemli faydalarından biri, bağırsak hareketlerini artırmasıdır. Bağırsaklardaki su miktarını artırır ve kısa sürede aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede kabızlık sorunu yaşayanlarda faydalıdır.
  • Epsom tuzundaki magnezyum serotonin hormonunun salgılanmasını destekler. Kişilerde görülen uyku bozukluğu durumunu iyileştirir. Epsom tuzu ile hazırlanmış banyonun, uyku kalitesini artırdığı bilinmektedir.
  • Epsom tuzu banyoları sayesinde vücuttaki ağır metal ve toksinler atılır ve stresle mücadelede yardımcı olur.

Epsom tuzunun günde 30 gramdan (6 çay kaşığı) fazla kullanılmaması önerilmekte olduğunu söyleyen Balcı, uzman tavsiyesi ile önerilen miktarda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İHA

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