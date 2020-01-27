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Er meydanının yiğitleri 20 Eylül’de Manisa’da buluşacak

MANİSA HABERLERİ  | 27.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nce bu yıl 5.

Yunusemre Belediyesi’nce bu yıl 5. kez gerçekleştirilecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin tarihi belli oldu. 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda 50’ye yakını başpehlivan olmak üzere toplamda 500’e yakın pehlivan kıspet kuşanacak.
Türkiye Güreş Federasyonu 2020 yılı içerisinde yapılması kesinleşen yağlı güreş müsabakalarının takvimini açıkladı. Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 20 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. Organizasyonda 50’ye yakını başpehlivan olmak üzere toplamda 500’e yakın pehlivan Ortaköy Er Meydanı’nda kıspet kuşanacak. Ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda yine on binlerce güreşseveri Ortaköy’de ağırlamak için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl da güzel bir organizasyon yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Çerçi, “20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon öncesi güreşseverlerin Türkiye’nin en iyi pehlivanlarını izleyebilmeleri için Ortaköy Er Meydanı’nda tribün kapasitesini arttıracaklarını ifade ederek, “İlimizde ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla 5’incisini düzenleyeceğimiz Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin tarihi belli oldu. Bu yıl 20 Eylül Pazar Günü gerçekleştireceğimiz organizasyonumuza Türkiye’nin başarılarıyla gurur kaynağı olan başpehlivanları katılacak. Her yıl on binlerce güreşseveri ağırladığımız Ortaköy Er Meydanı’nda yapacağımız çalışmayla tribün kapasitemizi arttıracağız. Tüm güreşseverlerimizi 20 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğimiz organizasyonumuza şimdiden davet ediyoruz” diye konuştu.

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