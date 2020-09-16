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Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2020 23:29 | Son Güncelleme

Uzun süre Fenerbahçe'ye transferi konuşulan fakat sonrasında Sarı-Lacivertliler'in vazgeçtiği ifade edilen İsrailli yıldız Eran Zahavi, konuya ilişkin ilk kez net şekilde bir açıklamada bulunurken yeni takımını da birkaç gün içinde açıklayacağını belirtti.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği İsrailli yıldız, eşinin yarattığı yeni bir moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

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