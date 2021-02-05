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Eran Zahavi: Fenerbahçe olayı çılgınlıktı

05.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Eran Zahavi: Fenerbahçe olayı çılgınlıktı

Fenerbahçe ile uzun süre adı anıldıktan sonra PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, yaşadıklarını anlattı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine geldiği konuşulan ve daha sonra PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, sezon başında yaşananlarla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik"

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