YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

21.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl: - "Bu yıl yaprak ihracatında rekor kırıldı. Yaklaşık 1200 ton ihracat gerçekleştirildi."

EROL YILDIZ - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Erbaa narince bağ yaprağı"ndan elde edilecek gelirin 200 milyon liraya çıkması amaçlanıyor.

İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan, 12 bin kişinin geçimini sağladığı asma yaprağı, ilçenin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Erbaa Belediyesi, ilçenin coğrafi işaretli ürününe sahip çıkarken, "Erbaa narince bağ yaprağı"ndan elde edilen gelirin artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, Türk mutfağında ayrı bir yeri olan zeytinyağlı sarmanın ana malzemesini oluşturan asma yaprağının en güzel çeşidinin ilçelerindeki bereketli ovalarda yetiştirildiğini söyledi.

"Erbaa narince bağ yaprağının" 2017 yılında coğrafi işaret alarak tescillendiğine işaret eden Karagöl, bu yıl 16 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erbaa'nın geleceğinin yaprağında olduğuna inandıklarını ifade eden Karagöl, "Altın gibi bir ürünümüz var. Bu yıl yaprak ihracatında rekor kırıldı. Yaklaşık 1200 ton ihracat gerçekleştirildi. Dalından topladığımız bu yeşil petrol Erbaa'ya, bu bölgeye, çiftçiye 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlıyor. Biz bu 100 milyon lirayı 200 milyon liranın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Erbaa yaprağının tanıtımı için fuarlara katıldıklarını, üreticilere her türlü desteği verdiklerini anlatan Karagöl, "Belediye, Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bölge çiftçisinin, burada yaşayan ve bu sektörde çalışan kadınlarımızın sayısını artırarak, bağ sayısını artırarak inşallah Erbaa'daki insanların daha refah içinde, ekonomik düzeyi daha yüksek seviyede yaşamaları için de elimizden gelen her türlü desteği de sağlayacağız." diye konuştu.

- İhracatta ilk sırada Avrupa geliyor

İlçede Erbaa narince bağ yaprağının işlendiği fabrikanın sahibi Çetin Temiz ise en çok ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu kaydetti.

Avrupa ülkelerini İsrail, Amerika, Dubai, Kuveyt'in takip ettiğini belirten Temiz, "Bu sene Erbaa'da rekolte çok iyiydi, 8 bin ile 13 bin ton arası Erbaa'da yaprak hasadı oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıTokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:23
İkindi
15:23
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Hazal Eczanesi
Merkez
Şimşek Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Merkez Eczanesi
Niksar
Yaşam Eczanesi
Turhal
Seçkin Eczanesi
Zile
Kılıç Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.