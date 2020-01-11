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  4. Erçek Gölü’ndeki balıklara boy denetimi

Erçek Gölü’ndeki balıklara boy denetimi

VAN HABERLERİ  | 11.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü’nde faaliyet yürüten balıkçıları denetledi.Van Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Gölü ile Erçek Gölü’nde perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarına yapılan denetimler dün itibariyle son buldu.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erçek Gölü’nde faaliyet yürüten balıkçıları denetledi.
Van Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Gölü ile Erçek Gölü’nde perakende satış yerleri, kara çıkış noktaları, tekneler, balık halleri ve balık depolarına yapılan denetimler dün itibariyle son buldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 3 - 10 Ocak tarihleri arasında sürdürülen denetimler çerçevesinde balıkların boy oranları kontrol edildi. Ekipler, denetimler kapsamında Erçek Gölü’nde karaya çıkış noktalarıyla, perakende satış yerlerinde çalışma yaptı. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler çerçevesinde balık boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi. Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erçek Gölü’nün istihsal hakkını kiralayan kooperatif yetkileri, yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve gölde çalışma yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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