Erçek Gölü’ndeki inci kefalleri için önlemler artırıldı

“Tedbirlerimiz her alanda olacak”

Yasakla ilgili bu yılki çalışmalarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmi kurumlarla bir araya gelerek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Görentaş, “Bu yılki tedbirlerimiz her alanda olacak. Bu sene yine her sene olduğu gibi dere ağızlarında il müdürlüğümüz ekipleri görev alacak. Balığın dereden avlanmasını önlemeye çalışacak. Tabi ki Van balığı yasakları 3-4 aşamadan oluşuyor. Birincisi, balığı üreme döneminde gölde ve derelerde avlatmayacağız. İkincisi, eğer her hangi bir sebeple balık avlanmış ise bile balığı taşıtmayacağız. Üçüncüsü, balık bir şekilde merkeze getirildi ama onun oradaki satışını yaptırmayacağız ve ya satın aldırmayacağız. İl ve ilçe müdürlüğü ekiplerimizin hepsi sahaya çıktı ve üreme döneminde gerek il merkezi, gerek ilçeler olsun buralarda balığın satışını engelleyeceğiz” diye konuştu.