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Erciş Belediyesi sıcaktan bunalan hayvanları unutmadı

VAN HABERLERİ  | 31.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, yaz sıcağından dolayı bunalan ve beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.Belediye ekipleri, park ve bahçelerle kırsal alanlardaki hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarına su ve yem bıraktı.

Van’ın Erciş Belediyesi, yaz sıcağından dolayı bunalan ve beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.
Belediye ekipleri, park ve bahçelerle kırsal alanlardaki hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarına su ve yem bıraktı. Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarındaki park ve bahçelerle kırsal alanlara daha önce yerleştirilen odaklara su ve yem bırakıldı.
Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen odaklara su ve yem takviyesinin sürekli yapılacağı belirtildi.

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