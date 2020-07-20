Erciş Belediyesinin parke taşı çalışmaları devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, sezon başında startını verdiği kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşları yazın tozdan kışın çamurdan kurtarmak için faaliyetlerine hız veren Erciş Belediyesi, mahalle içlerindeki yolları kilitli parke taşı ile döşüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında şu ana kadar Gölağzı, Latifiye, Hacıkaş, Sabanbüken, Yılanlı ve Çakırbey mahalleleriyle Süleyman mezrasındaki kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanırken; Tekevler, Camikebir, Örene, Kışla, Kızılören, Akbaş ve Söğütlü mahallelerinde ise çalışmalar devam ediyor. Sezon sonuna kadar kilitli parke taşı çalışmalarına devam edecek olan Erciş Belediyesi, periyodik olarak Salihiye, Alkanat, Gökoğlan, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar ve Çatakdibi mahallelerinin de yollarını kilitli parke taşı ile döşeyecek.

