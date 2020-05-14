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Erciş üzümüne coğrafi işaret tescili geliyor

VAN HABERLERİ  | 14.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası, kentin marka değeri olan Erciş üzümünün ’Coğrafi İşaret Tescili’ için kolları sıvadı.Konu ile ilgili açıklama yapan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, kadim bir geçmişe sahip olan ve kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle Erciş’le adeta özdeşleşen Erciş üzümünün coğrafi işaret tescili için aylar önce yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Erciş üzümüne coğrafi işaret tescili geliyor

Van Ticaret Borsası, kentin marka değeri olan Erciş üzümünün ’Coğrafi İşaret Tescili’ için kolları sıvadı.
Konu ile ilgili açıklama yapan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, kadim bir geçmişe sahip olan ve kendine has tadı, kokusu ve lezzetiyle Erciş’le adeta özdeşleşen Erciş üzümünün coğrafi işaret tescili için aylar önce yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Süer, “Araştırmalarımızı olgunlaştırdıktan sonra 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle Türk Patent Enstitüsüne Erciş Üzümü Coğrafi İşaret Tescili resmi başvurumuzu gerçekleştirdik. Başvurumuzun onaylandığını, sürecin aşamalarını titizlikle, adım adım takip ettiğimizi halkımıza müjdelemek isterim. Bu değer sadece tadı, kokusu ve lezzeti olan bir ürün değil aynı zamanda derin bir kültürü de içinde barındırıyor. Üzüm üretiminin yaygınlaşması çiftimize istihdam sağlayacak, süreç sonunda bu kadim değerimize adeta iade-i itibar kazandıracaktır. Bunun bilinciyle borsa olarak bu değerin Van dışında da bilinmesini, eski cazibesine ulaşmasını kültürümüze duyduğumuz saygı ve kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu çalışmamızla namı yurtdışına kadar uzanan Erciş üzümünün hak ettiği değeri almasını hedefliyoruz. Başvuru sürecimizde bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan, projelerimizde desteklerini esirgemeyen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli hocamız başta olmak üzere tüm kıymetli akademisyenlere şükranlarımızı sunuyor, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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