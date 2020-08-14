Erciyes Anadolu Holding ile Kayserispor sponsorluk yeniledi

Hes Kablo Kayserispor’un hem isim sponsoru hem de forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding ile yeni anlaşma yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un ana sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding yeni sezon öncesi yapılan anlaşmada 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Hes Kablo Kayserispor’un hem isim hem de forma sponsoru Erciyes Anadolu Holding oldu.

Devlerin aşkının büyük olduğu belirten Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin yaptığı açıklamada, "2020-2021 futbol sezonunda yani bu sene oynanacak olan sezonun sonuna kadar Kayserisporumuzun isim hakkı ve forma önü sponsorluğu bizim. 2021-22 sezonu ve 2022-23 sezonu olmak üzere 2 yıl daha hem isim hem de forma sponsorluğumuzu uzattık. Hayırlı olsun. Devlerin aşkı büyük olur" dedi.

