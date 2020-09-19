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Erciyes Cup için geri sayım başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Bu yıl 14.kez düzenlenen Erciyes Cup turnuvası Çarşamba günü başlıyor.Bellona Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, 6 takımın katılımı ile 23 Eylül 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Eylül 2020 Cuma günü tamamlanacak.Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe, Beşiktaş, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları mücadele edecek.Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Erciyes Cup için her şey hazır.

Erciyes Cup için geri sayım başladı

Bu yıl 14.kez düzenlenen Erciyes Cup turnuvası Çarşamba günü başlıyor.
Bellona Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, 6 takımın katılımı ile 23 Eylül 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Eylül 2020 Cuma günü tamamlanacak.
Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe, Beşiktaş, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları mücadele edecek.
Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Erciyes Cup için her şey hazır. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Lig öncesi takımlar için önemli bir turnuva olacak. Kazasız, belasız, belasız bir şekilde tamamlanır. Katılım gösterecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

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