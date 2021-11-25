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Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü

25.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

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