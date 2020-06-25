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Erciyes Teknopark Tarafından COST Projeleri ile İlgili Çevrimiçi Bilgi Günü Düzenlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından COST Projeleri ile ilgili çevrimiçi bilgi günü düzenlendi.Bilgilendirme etkinliğinde Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda TÜBA Asli Üyesi ve EU COST Bilimsel Komite Üyesi Prof.

Erciyes Teknopark Tarafından COST Projeleri ile İlgili Çevrimiçi Bilgi Günü Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından COST Projeleri ile ilgili çevrimiçi bilgi günü düzenlendi.
Bilgilendirme etkinliğinde Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda TÜBA Asli Üyesi ve EU COST Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ katılımcılara COST Programı, katılım kuralları, programa yeni bir öneri sunulması ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.
Düzenlenen etkinlikle ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” COST Programı, bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa platformudur. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
COST Programında, benzer konularda araştırma yapan araştırmacılar bir araya getirilerek bilimsel bilgi paylaşımının, değişiminin sağlanarak ortak sinerji ile Avrupa Araştırma Alanına yön verilmektedir.
Akademisyenlerimizin proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmek adına yeni normalde bilgilendirme toplantılarını çevrimiçi ortamda yaparak, konunun uzmanı kişilerle araştırmacılarımızı buluşturmaya devam edeceğiz.”

Erciyes Teknopark Tarafından COST Projeleri ile İlgili Çevrimiçi Bilgi Günü Düzenlendi

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