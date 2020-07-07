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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Erasmus+ Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Erasmus+ Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında Prof. Dr. Ramazan Adıbelli ve Arş. Gör. Bekir Köylü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Komisyonu tarafından kabul edilen ’Ruh ve Beden Sağlığı için Dini Destek Eğitimi’ konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi bahçesinde yapılan toplantıya İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere değişik fakültelerden öğretim elemanları katıldı. Proje başkanı Ünal, kabul edilen projenin İlahiyat Fakültesi tarihinde ilk olduğunu belirterek projenin önümüzdeki yıllarda gittikçe ihtiyaç duyulacak olan hastalara dini ve manevi destek alanına büyük katkı sunacağına işaret etti. İki yıl sürecek olan projenin başkanlığını Erciyes Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Ünal yürütmekte olup ortaklıklarını Belçika, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan’dan akademi ve kuruluşlar ile Türkiye’den Gazi Üniversitesi yapmaktadır. Batıda ve ülkemizde din psikologları tarafından 1970’lerden bu yana yapılan empirik çalışmalarda, dindarların ve dini telkinlere açık olan insanların hastalık dönemlerinde daha huzurlu ve iyileşmeye daha istekli oldukları sonucu çıktığını ifade eden Mustafa Ünal, bu sonucun sistematik olarak kurumsallaşması halinde insanlarımızın daha rahat ve mutlu hizmet alabileceğine vurgu yaptı.
Sunumun sonunda proje hakkında sorulan sorular cevaplandırıldı ve Avrupa Birliği projesi hazırlama konusunda açıklamalar yapıldı.

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