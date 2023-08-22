YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor

Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor

22.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Erciyes zirve tırmanışları, 26 Ağustos'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı zirveye tırmanış, Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleştirilecek. 26 Ağustos Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanacak doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konaklayıp, sabah erken saatte tırmanışa geçecek.

Katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde seyredecek.

Zirvede 1 saat geçirecek dağcılar, fotoğraf çekip, zirve defterini imzaladıktan sonra 27 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası'na inecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ayakkabı, sırt çantası, mont, gözlük, şapka ve sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes AŞ'nin zirve etkinliği 2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül'de yapılacak tırmanışlarla sezonu tamamlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişmeBahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme
Elazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıElazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiAlev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
erciyes

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:51
Öğle
12:46
İkindi
16:30
Akşam
19:32
Yatsı
20:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Aksay eczanesi
Melikgazi
Neslihan eczanesi
Melikgazi
Özcan eczanesi
Talas
Taskin eczanesi
Talas
Esra özkan eczanesi
Kocasinan
Gülsah eczanesi
Kocasinan
Somtas eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.