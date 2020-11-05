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Erciyes’te maskeli kardan adam yaptılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı, yağan kar sonrası beyaza büründü.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı, yağan kar sonrası beyaza büründü. Erciyes’te bir işletme yetkilisi tarafından yapılan kardan adama koronavirüs ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı.
3 bin 917 metre yüksekliğe sahip, 2 bin 200 rakımlı, bulutları delen zirvesi ile Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, yağan kar sonrası beyaza büründü. Erciyes’te kayak sezonunu açmak için heyecanla bekleyen işletmeciler karın yağması ile birlikte, kardan adam yaptı. Yetkililer, yaptıkları kardan adamın ağzına, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına dikkat çekmek için maske taktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kayseri Erciyes A.Ş., Erciyes Dağı’ndaki son gelişmeleri resmi sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor. Dün yağan kar ile Erciyes Dağı’nın beyaz gelinliğini giydiğini duyuran Kayseri Erciyes A.Ş.’den yapılan son paylaşımda, “Erciyes’te sezonun yaklaştığını gören kardan adam da maskeli önlemini almış” denildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi hesabından da, “Kardan adamımız dahi kurallara uyuyor” paylaşımı yapılarak farkındalık oluşturuldu.

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