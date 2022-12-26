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Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

26.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle pistlerde yoğunluk oluştu.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kayak merkezinde, geçen yıl aralık ayının ortalarında başlayan kış turizm sezonu, 7 Mayıs'ta sona ermişti. Bu süreçte kayak merkezi yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de bulunuyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

Erciyes, 23 bin metre uzunluğunda ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, 2'si gondol 19 mekanik tesis ağıyla, misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

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