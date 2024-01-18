Erciyes'teki otellerde yarıyıl rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı

Uluslararası standartlarda pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, otelleri ve doğa manzaralarıyla kayak merkezleri arasında öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki oteller yarıyıl tatiline hazır.

Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki uzun pistleriyle konforlu kayak keyfi yaşatan Erciyes, kayakseverler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, uluslararası bir kayak merkezi olan Erciyes'te kesintisiz kayak keyfi sunulduğunu söyledi.

Elcuman, "Bu sene kış biraz geç geldi ama kışın geç gelmesini mazeret kabul etmedik ve çok çalıştık. Yapay karlama makinelerimiz var, 112 kilometre pistimizin yüzde 60'ını yapay karla karlayabiliyoruz. Hava sıcaklığı müsaade ettikçe karlama makineleri çalışıyor. Çok şükür birçok pistimizi faaliyete geçirdik. Bu sayede yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdik. 15 Aralık'tan itibaren önce birkaç pistimizle sonra 10 pistimizle sezonu açtık. Şu an yer yer 110 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı oluştu. 112 kilometre uzunluğundaki pistlerimizden 43 kilometresi açık. Ayrıca 22 pistimiz açık. Erciyes'imizin 4 kapısında kesintisiz kayak yapabiliyoruz." dedi.

"BİZ PİSTLER VE MEKANİK TESİSLER OLARAK HAZIRIZ"

Yarıyıl tatili için otellere yapılan rezervasyonların yüzleri güldürdüğünü dile getiren Elcuman, "Otellerimiz şu anda yüzde 60 dolulukta ama sömestir rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı. Rezervasyonlar devam ediyor. Erciyes'teki 13 otelimizin 3 bin yatak kapasitesi var. Kent merkezinde de Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 10 bine yakın yatak kapasitemiz mevcut. Her sene yarıyıl tatilini yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla kapatırız. Bu sene de rezervasyonlar hızla devam ediyor. Kayak yapmak isteyenleri Erciyes'e davet ediyorum. Pistler ve mekanik tesisler olarak hazırız." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde daha çok yerli ziyaretçilerin geldiğini belirten Elcuman, Çekya ve Polonya'dan haftada 2 charter seferinin devam ettiğini, ABD, Rusya, Endonezya ile Almanya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkeden misafir ağırladıklarını kaydetti.

Kayak merkezindeki bir otelin yetkilisi Ali Emre Mart da sezonun açılmasından itibaren yoğunluk yaşamaya başladıklarını söyledi.

Rezervasyonlardan memnun olduklarını dile getiren Mart, "Yarıyıl tatilinde yüzde 80 doluluğumuz var. Sömestir için yoğun olarak aranıyoruz. Yüzde 100 kapasiteyle kapatacağımızı düşünüyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. İnşallah bu sömestir yoğunluğunu şubat ve mart ayında da sürdüreceğiz." dedi.

Erciyes'te hizmet veren bir otelin satış ve pazarlama müdürü Ufuk Şavk da kayak merkezinde iki otellerinin bulunduğunu belirterek, "Yarıyıl için yüzde 20 indirim yapmıştık ve doluluk oranımızdan gayet memnunuz." ifadesini kullandı.

