Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 150 santimetre ölçüldü.

Sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye düştüğü merkeze gelen kayakseverler, 34 farklı noktada toplam 102 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.



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