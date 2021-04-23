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Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan biyografisi...

23.04.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Volkan Konak ile Kuzeyin Oğlu programının konukları arasında ünlü türkücü Erdal Erzincan da yer alıyor. 1971 senesinde dünyaya gelen Erdal Erzincan uzun senelerdir Türk halk müziği ile uğraşıyor. Peki Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan biyografisi...

Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan biyografisi...

Her Cuma günü Star Tv'de ekrana gelen Volkan Konak ile Kuzeyin Oğlu programının bu haftaki konukları arasında ünlü türkücü Erdal Erzincan da yer alıyor. Uzun senelerdir Türk halk müziği ile uğraşan Erdal Erzincan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Erdal Erzincan, küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başlamış ve bağlamayla da o yaşlarda tanışmıştır. 1985 senesinde Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başlamıştır. 1989 senesinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'ne girmiş ve aynı süreçte; 'Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği' (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Üniversitedeki bitirme tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sunmuştur.

1994 senesinde hazırladığı Töre isimli ilk solo albümünden sonra; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar (Enstrümantal) isimli albümlerini hazırlamıştır. Ayrıca Muharrem Temiz, Tolga Sağ, İsmail Özden, Yılmaz Çelik ile beraber Türküler Sevdamız ismi altında üç albüm hazırlamıştır. Erdal Erzincan, kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

ERDAL ERZİNCAN ALBÜMLERİ

Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası (2013)
Karasu (2016) - Enstrümantal
Döngü (2018)
Bağlama İçin Besteler (2019)
Beş Bağlama Konserleri (2019)
İki Telin İzinden (2020)
Töre (1994)
Garip (1996)
Türküler Sevdamız (1997) - İsmail Özden ve Tolga Sağ ile birlikte
Concerto For Bağlama (1998) - Enstrümantal - Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte
Gurbet Yollarında (1999)
Türküler Sevdamız 3 (2005) - Tolga Sağ ,Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik ile birlikte
Kervan (2006)
"The Wind" (2006) - Enstrümantal - Kayhan Kalhor ile birlikte
Giriftar (2008) - Enstrümantal
Girdab-ı Mihnet (2011)
Anadolu (2000) - Enstrümantal
Türküler Sevdamız 2 (2001) - Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte
Al Mendil (2002)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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