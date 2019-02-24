Erdal Özyağcılar’ın torunuyla eğlenceli dansı!

Hoşgeldin Boyacı isimli oyunuyla tiyatroda büyük ilgi gören Erdal Özyağcılar'ın torunuyla dans ettiği eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı.
71 yaşındaki usta oyuncu, torununun gösterdiği dans figürlerine eşlik etmeye çalıştı.
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