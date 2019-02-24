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Erdal Özyağcılar’ın torunuyla eğlenceli dansı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 24.02.2019 21:24 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, torunuyla dans ettiği eğlenceli video sosyal medyada ilgi gördü.

Hoşgeldin Boyacı isimli oyunuyla tiyatroda büyük ilgi gören Erdal Özyağcılar'ın torunuyla dans ettiği eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı.

71 yaşındaki usta oyuncu, torununun gösterdiği dans figürlerine eşlik etmeye çalıştı.

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