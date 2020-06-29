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Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, Beşiktaş'ın transfer hedefi Andre Pinto olduğu ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, WhatsApp üzerinden yanlışlıkla paylaşıp kısa süre içinde sildiği fotoğrafta yeni transfer hedeflerini ortaya çıkardı. Fotoğrafa göre Portekizli stoper Andre Pinto'nun siyah-beyazlı ekibin listesinde olduğu anlaşıldı.

Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, Beşiktaş'ın transfer hedefi Andre Pinto olduğu ortaya çıktı

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yanlışlıkla transfer listesindeki stoperi paylaştı.

Torunoğulları, son olarak Suudi Arabistan'ta Al-Fateh forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Andre Pinto'nun özelliklerinin yer aldığı görseli bir süre sonra sildi.Beşiktaşlı yönetici, kısa süre içinde yaptığı paylaşımı silse de, 30 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı ortaya çıktı.Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı.

erdal torunoğulları

ŞUBAT AYINDA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Futbola Porto altyapısında başlayan ve Portekiz'de Santa Clara, Setuba, Portimonense, Olhanense gibi takımlarda kiralık oynadıktan sonra Yunanistan'da Panathinaikos'a bedelsiz olarak giden 1.94'lük stoper, 2 sezon sonra Braga ile tekrar ülkesine döndü ve 2017'de de Sporting'e geçiş yaptı. 2019'a kadar oynadığı Sporting'den geçtiğimiz yaz Al-Fateh'e gitmek için ayrılan defans oyuncusu, Şubat ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Portekiz Milli Takımı formasını da bir kez sırtına geçiren Pinto, kariyerinde 279 maçta oynadı ve 12 gol, 4 asist ile oynadığı takımlara katkı sağladı. (Sporx)

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