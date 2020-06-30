Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesi’nin ilçe genelinde çeşitli mahallelere yaptırdığı çocuk parklarının ücreti ödenmemesinden dolayı belediyeye haciz işlemi yapıldığı ileri sürüldü. Özel bir firmaya 200 bin TL’lik borçtan dolayı gerçekleştirilen haciz işlemlerinde belediyeye ait araçlar, bilgisayarlar ve yazıcıların haczedildiği iddia edildi.

Erdek Belediyesi’nin çeşitli mahallelere yaptırdığı çocuk oyun parklarının ücreti olan 200 bin TL’lik alacak, özel bir firmayı haciz işlemleri yaptırmaya sevk etti. Belediyeden parasını alamadığı iddia edilen firmanın Erdek İcra Dairesi’ne başvurarak belediyenin başta araçları olmak üzere bilgisayarlarına ve yazıcılarına el koyduğu öğrenildi. Erdek Belediyesine yapılan haciz işlemi sırasında çekilen fotoğraflara ait olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

