YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı.Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Aslen Gönenli olup, bir süre önce 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden Çatak, 2017 yılından beri Erdek’te görev yapıyordu.
Erdek’in yeni Müdürü Bandırma’dan gelecek
Çatak’tan boşalan Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş atandı. Karabaş, 4 yıldan beri Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Şeyma Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.