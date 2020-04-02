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Erdek’te dezenfektan istasyonu kuruldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan istasyonu kuruldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan dezenfekte çalışmalarına, Erdek Havuzlu Meydan’a kişisel dezenfekte istasyonu kurdu.

Balıkesir’in Erdek’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan istasyonu kuruldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan dezenfekte çalışmalarına, Erdek Havuzlu Meydan’a kişisel dezenfekte istasyonu kurdu. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların evlerine dönerken giysilerinin dezenfekte olmasını sağlıyor.
Yaklaşık 4 metre boyunda olan dezenfeksiyon istasyonu, sensörleri sayesinde vatandaşlar içerisinden geçerken algılıyor ve daha önceden hazırlanarak yan tarafında bulunan haznesine doldurulan özel karışımı buhar şeklinde vatandaşların üzerine salıyor. Bu sayede vatandaşların kıyafetlerinin üzerinde bulunabilecek olası bakteriler temizlenmiş oluyor.
Verilen hizmetten çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, “Biz evlerimizden mecburen çıkmak zorunda kalıyoruz. Eve dönerken ise aile bireylerimize bu lanet virüsü getirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sunulan bu hizmet sayesinde üzerimizde bulunan kıyafetlerimizi dezenfekte ediyoruz ve eve daha bir gönül rahatlığı ile dönebiliyoruz. Böyle bir hizmeti sağlayanlara teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştular.
Havuzlu Meydan’da otobüs durağının hemen yanına yerleştirilen istasyonun, ilk günden itibaren vatandaşlar tarafından oldukça sık kullanıldığı gözlemlenirken, ilçenin farklı noktalarına da bu istasyonlardan kurulması isteniyor.

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