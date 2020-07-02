YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü

Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.07.2020 20:11 | Son Güncelleme

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Erdemir Genel Müdürü Oral, Vali Tutulmaz ile görüştü

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) Genel Müdürü Salih Cem Oral, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.
ERDEEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdemir’in faaliyetleri konusunda bilgi veren Genel Müdür Salih Cem Oral, Erdemir’in Zonguldak’a ve Ereğli’ye sağladığı katkılardan bahsetti.
Ziyaretin ardından ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz anı fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:17
Öğle
13:02
İkindi
17:02
Akşam
20:37
Yatsı
22:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Müge Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.