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Erdemir'e enerji tasarrufu sağlayacak yeni buhar kazanı devreye alındı

12.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni buhar kazanı, Erdemir'in kuruluşundan bu yana hizmet veren ilk buhar kazanının yerini aldı.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir'in, yan ürün gazların daha etkin ve verimli şekilde üretime kazandırılmasına olanak sağlayan altıncı buhar kazanı faaliyete geçti.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni buhar kazanı, Erdemir'in kuruluşundan bu yana hizmet veren ilk buhar kazanının yerini aldı.

Yeni buhar kazanı, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ile Erdemir çalışanları ve projeyi yürüten Erdemir Mühendislik ekiplerinin katıldığı törenle devreye alındı.

Demir üretim proseslerinde yan ürün olarak ortaya çıkan kok gazı, yüksek fırın gazı ve çelikhane gazı Erdemir'de bulunan buhar kazanlarında yakılarak buhar elde ediliyor. Elde edilen buhar, yüksek fırınların ihtiyaç duyduğu yakma havasının sağlanmasında ve tesislerdeki birçok üretim sürecinde kullanılıyor.

Artan buhar ile Erdemir'in ihtiyaç duyduğu elektrik üretiminin de önemli bir kısmı karşılanıyor. Erdemir'e kuruluşundan bu yana hizmet veren birinci buhar kazanının yerine inşa edilen daha modern ve yüksek kapasiteli altıncı buhar kazanı, ilave buhar üretimiyle elektrik ve doğal gaz tasarrufu sağlayarak enerjinin daha verimli kullanılmasına imkan verecek.

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