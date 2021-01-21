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Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) temel üretim tesislerinin de aralarında bulunduğu yapılara Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) temel üretim tesislerinin de aralarında bulunduğu yapılara Kdz. Ereğli Belediyesi’nin uyguladığı yapı tatili ve mühürleme işlemleri ile idari para cezalarına karşı açılan davaların Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.
Temmuz 2020’de yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararı takiben, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılan işlemlerin tamamını hukuka aykırı bulan Zonguldak İdare Mahkemesi, mühürleme ve para cezası işlemlerinin iptali yönünde karar aldı.
Konuya ilişkin olarak Erdemir tarafından 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında; Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu.
Bahsi geçen işlemlerin iptali için açmış olduğumuz davalarda, Şirketimiz lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır.”

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