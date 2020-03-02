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Erdemli Belediyesi, miniklere meslekleri tanıtıyor

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevinde minik öğrencilere meslekler tanıtılıyor.

Erdemli Belediyesi Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevinde minik öğrencilere meslekler tanıtılıyor. ‘Meslekleri Tanıyalım’ etkinliğinde bu hafta minik öğrencilere bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliği meslekleri, konunun uzmanları tarafından anlatıldı.
Erdemli Belediyesinin meslek tanıtım etkinlikleri devam ediyor. Belediyenin Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevinde, çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak ve onlara erken yaşta toplumsal bilinç aşılamak amacıyla düzenlenen ‘Meslekleri Tanıyalım’ etkinliğinde bu hafta çocuklar, bilgisayar mühendisliğini ve makine mühendisliğini öğrendi.
Erdemli Belediyesi Bilgi İşlemin bilgisayar ve makine mühendisi çalışanları, bilgisayar, iletişim ve makina mühendisliği mesleklerinin tanıtımlarını, sinevizyonu eşliğinde minik öğrencilere tanıttılar. ’Her şey başarılı bir insanla başlar; her şey seninle başlar" sloganı gerçekleştirilen etkinlikte, meslek tercihleri bölümünde bilgisayar mühendislerinin, donanım ve yazılımları tasarlayan kişilerin yetiştirildiği ve hangi alanlarda çalışabilecekleri hakkında minik öğrencilere bilgiler verildi. Çocuklara, bilgisayar donanımları da uygulamalı olarak anlatıldı.
Etkinlikte minik öğrencilerle bilgisayarın tanıtımı ve işleyişi, iş makinalarının ve araçların tanıtımları eğlenceli oyunlar ile gerçekleştirildi.

“Çocuklarımızın mesleklerin tanımaları çok önemli”
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların erken yaşta yüksek hedefler kazanmaları için onlara meslekleri tanıtma etkinlikleri düzenlediklerinin altını çizerek, gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bilinçli bir nesil yetiştirmek için özellikle çocukların eğitimine önem verdiklerini dile getiren Tollu, "Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için toplumsal yaşamda bulunan ve ciddi karşılık gören meslekleri daha küçük yaşta tanıtmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda miniklerimizi hayata hazırlıyoruz. Meslekleri tanımaları çok önemli. Biz de onların iyi yetişmeleri için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
’Meslekleri Tanıyalım’ etkinliği, önümüzdeki günlerde farklı mesleklerle devam edecek.

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