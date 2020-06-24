YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli Belediyesi yolları onarıyor

Erdemli Belediyesi yolları onarıyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkisinde malzemeli bakım çalışması gerçekleştirdi.Erdemli Belediyesi, ilçe de başlattığı yol bakım, onarım ve yapım faaliyetlerini sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi yolları onarıyor

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkisinde malzemeli bakım çalışması gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesi, ilçe de başlattığı yol bakım, onarım ve yapım faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında turizm açısından önemli bir merkez olan ilçe de vatandaşların ulaşım noktasında bir sorun yaşamaması adına ekipler seferber oldu. Eş zamanlı yol bakım faaliyetleri yürüten Erdemli Belediyesi, Sorgun Mahallesi Kavaklar mevkinde malzemeli bakım çalışması yaptı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek, kalite standartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı. Sorgun Mahallesinde yürütülen çalışmaların birçok noktada sürdüğünün altını çizen Tollu, "Çalışmalarımızı en yeni teknolojileri kullanarak ve öncelik sıralamasına göre yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Erdemli Belediyesi yolları onarıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Mersin Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:17
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:11
Yatsı
21:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Ata Eczanesi
Merkez
Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Ezgi (Toroslar) Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

Karara kızdı vatandaşlıktan çıkma kararı aldı

Karara kızdı vatandaşlıktan çıkma kararı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.