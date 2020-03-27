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Erdemli Belediyesi’nden online sanat hizmeti

MERSİN HABERLERİ  | 27.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, korona virüs dolayısıyla sekteye uğrayan sosyal hayatı canlandırmak için online sanat hizmeti başlattı.Bu kapsamda, Erdemli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sanatçıları, evlerinde çektikleri videoları Basın Yayın Müdürlüğü üzerinden online olarak vatandaşlara ulaştırıyor.

Erdemli Belediyesi, korona virüs dolayısıyla sekteye uğrayan sosyal hayatı canlandırmak için online sanat hizmeti başlattı.
Bu kapsamda, Erdemli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sanatçıları, evlerinde çektikleri videoları Basın Yayın Müdürlüğü üzerinden online olarak vatandaşlara ulaştırıyor. Vatandaşlar spor, müzik, resim, hikaye, terapi gibi alanlara online olarak ulaşabiliyor.
“Belediyemizin tüm birimleri ile vatandaşımızın hizmetindeyiz”
Projenin fikir mimarı ve en büyük destekçisi olan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, evlerde kalmanın önemini anlatarak, “Bu kentte yaşayan insanlarımızın sağlığı, huzuru, refahı ve mutluluğunun yükseltilmesi adına çok ciddi gayret sarf eden bir belediyeyiz. Çünkü biz belediye olarak şunu söylüyoruz; ‘nerede insan orada Erdemi Belediyesi’ düsturuyla hareket ediyoruz” dedi.
Erdemli Belediyesi’nin tüm birimleri ile vatandaşın hizmetinde olduğunu, bununla birlikte dijital alanda da farklı projeler geliştirdiklerini ifade eden Tollu, “İnsanlarımız korona virüsten etkilenmesi neticesinde, haklı olarak bizimde yönlendirmemiz doğrultusunda evlerine kapandılar. Evlerine kapanan insanlarımızı eğlendirmek adına, evlerinde mutlu kılmak adına onlara online hizmet veriyoruz. Bizim bünyemizde bulundurduğumuz psikologlarımız, tiyatrocularımız, spor hocalarımız, evlerinde internet üzerinden vatandaşımızın online bir şekilde hem danışmanlığını yapmaktalar, hem onların hoşça vakit geçirmelerini ve evlerinden yine spor yapmalarını sağlamaktalar" diye konuştu.
Erdemli Belediyesi sanatçıları ve oyuncuları da projeye gönüllü olarak destek veriyor. Evde kendi sağlık güvenliklerini riske atmadan yapılan yayınlarda oyuncular, kimi zaman "Hadi birlikte resim yapalım" diyor, kimi zaman spor, kimi zaman ise "Siz evde kalın müzikler bizden gelsin” diyorlar.

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