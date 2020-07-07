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Erdemli Çamlığı’nı belediye işletecek

MERSİN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı’nın işletmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile protokol yapan Erdemli Belediyesi’ne geçti.

Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı’nın işletmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile protokol yapan Erdemli Belediyesi’ne geçti. Protokolün yürürlüğe girmesiyle Erdemli Belediyesi tarafından yıllık yaklaşık 80 bin ziyaretçisi bulunan milli parkta hummalı bir temizlik çalışma başlatıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Eline motorlu testere alan Başkan Tollu, bölgedeki ağaçların budanmasına, kuru dalların kesilmesine yardımcı oldu.
Burada bir konuşma yapan Başkan Tollu, "Şuanda ’sıfır’ rakımdayız. Malumunuz Mersin’imizin en gözde en önemli 2 tane turizm merkezi var. Bunlardan bir tanesi Erdemli Çamlığı, diğeri de Kızkalesi" dedi.
"Böylesine güzel bir coğrafya da yaşamanın ve buraya hizmet etmenin gururunu ve hazzını birlikte yaşıyoruz" diyen başkan Tollu, "Erdemli Çamlığı uzun bir süredir, bizim elimizde değildi. Bize buranın tahsisini sağlayan saygı değer bakanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Artık bu saatten sonra Erdemli Çamlığı’nın işletmesi, çamlığın Erdemli’ye yakışır şekilde dizayn edilmesi Erdemli Belediyesinin uhdesinde kaldı. Çamlığın tahsisi bize yapılır yapılmaz 100 personelimizle, gelen tatilcilerin hoşça vakit geçirebilmeleri adına hummalı bir çalışma içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
Pandemi dolayısıyla çadır turizmine ilginin arttığını aktaran Tollu, "Bu sene pandemiden dolayı kapalı yerlerde tatil yapmak istemeyen, sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı’na bekliyoruz. Burası güneşi, şifa olan kara kumu ve deniziyle essiz bir coğrafya" diye konuştu.
Tollu, geçen yıl Erdemli Çamlığı’nın 80 bin misafiri ağırladığını da hatırlatarak, hedef olarak bu rakamı katlamak istediklerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Başkan Tollu işçilerle birlikte eline motorlu testere alıp ağaç budamasına yardımcı oldu.

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