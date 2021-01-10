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"Erdemli muzu" tescil belgesi aldı

10.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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"Erdemli muzu" tescil belgesi aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen "Erdemli muzu"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen muzun tescillenmesi için 2019'da Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptıkları başvuru sonucunda coğrafi işaret belgesi aldıklarını söyledi.

Muz için uygun bir iklime sahip ilçede yaklaşık 100 dekar alanda örtü altına ihtiyaç duyulmadan yetiştiricilik yapıldığını ifade eden Yıldız, bunun üreticiler için büyük bir avantaj oluşturduğunu kaydetti.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da bundan sonraki hedeflerinin Erdemli muzunun üretim alanını arttırarak ulusal pazara açılmak olduğunu belirtti.

Muz üreticisi Şevket Demirel, 5 yıldır 10 dönümlük alanda yetiştiricilik yaptığını ve alınan tescille ürünlerinin değerinin daha da arttığını söyledi.

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