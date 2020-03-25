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Erdemli’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde dezenfeksiyon çalışmalarının 24 saat aralıksız devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti binaları, muhtarlıklar, banka ve ATM’ler, camiler, okullar, otobüs durakları, kaldırımlar, parklar, yürüyüş yolları, vatandaşların direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri yerlerde ve kentin her noktasında dezenfekte çalışmalarına kapsamlı şekilde sürüyor.

Mersin’in Erdemli ilçesinde dezenfeksiyon çalışmalarının 24 saat aralıksız devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti binaları, muhtarlıklar, banka ve ATM’ler, camiler, okullar, otobüs durakları, kaldırımlar, parklar, yürüyüş yolları, vatandaşların direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri yerlerde ve kentin her noktasında dezenfekte çalışmalarına kapsamlı şekilde sürüyor. Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiği bölgelerde periyodik olarak çalışmalarını topyekun sürdüren ekipler, rotasını esnafın kalbinin attığı yer olarak bilinen sanayi sitesine çevirdi. Ekipler, burada korona virüs tedbirleri kapsamında dikkatle ve özenle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
"Vatandaşımızın can, mal güvenliği ve sağlığı önceliğimizdir, bize güvenin"
İnsan yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde periyodik olarak dezenfekte işleminin yapıldığı bilgisini paylaşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğine işaret etti. Dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ettiklerine dikkati çeken Tollu, “Bir vatandaşımızın dahi bu virüsü kapmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Vatandaşlarının bu konuda içlerinin rahat olmasını dileyen Tollu, “Bize güvenin. Can, mal güvenliği ve sağlığınız önceliğimizdir. Salgın hastalıklardan korunmak için vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Uzmanlarımızın tedbir ve önerilerini dikkate alalım. Kişisel temizlik ve sosyal izolasyon olmak üzere alınan tüm önlemlere riayet etmelerini bekliyoruz. Amacımız, ilçemizde topyekun önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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