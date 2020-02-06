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Erdemli’de ’Su kaynakları kullanımı ve kirlilik azaltma’ toplantısı

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, su kaynaklarının daha dikkatli ve verimli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bir damla suyun boşa harcanmaması gerekmektedir.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, su kaynaklarının daha dikkatli ve verimli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bir damla suyun boşa harcanmaması gerekmektedir. Bu nedenle daha çok gıda üretmek için suyun dikkatli kullanılması kaçınılmaz" dedi.
Akdeniz’e kıyısı bulunan Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya, Tunus ve Almanya’dan temsilcilerin katılımıyla, ’Sürdürülebilir kıyısal yeraltı suyu yönetimi ve değişen iklimde yenilikçi yönetim yoluyla kirlilik azaltma’ konulu AB projesi bilgilendirme toplantısı, Erdemli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantı öncesi proje yürütücü heyeti ile arazi çalışmalarına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe sınırları içerisinde kullanılmakta olan sulama kanallarını proje heyetine göstererek ilçe tarımında sulama metotları hakkında bilgiler aktardı.
Yer altı su kaynağından alınan numunenin analizini yapan proje heyeti, kaynağın içilebilir olduğunu belirtti.
Arazi çalışmalarının ardından Erdemli Belediyesi’nde başlayan toplantıda, TÜBİTAK kapsamında desteklenen uluslararası projenin (PRIMA) Türkiye’deki pilot çalışma alanı olarak Erdemli Kıyı Aktiflerinin seçildiği, projenin toplantıları ve arazi çalışmalarının Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesi’nin ortak çalışmaları ile gerçekleşeceği kaydedildi.
Toplantıya, projenin Türkiye yürütücüsü Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt başkanlık etti. Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Proje Genel Koordinatörü Prof. George Karatzas konuşmacı olarak katıldı.
"Bir damla su boşa harcanmamalı"
Suyun önemine dikkat çeken Kula, su kaynaklarının daha dikkatli ve verimli kullanmak gerektiğine vurgu yaptı. Meyve, sebze ve narenciyenin tüm çeşitlerinin yetiştiği bölge olan Akdeniz’de, tarımda kullanılacak suyun ortaya çıkartılması ile daha çok arazinin tarıma açılacağını belirten Kula, "Uzmanların belirttiğine göre dünyada birçok ülkenin en büyük endişesi, gıdaya yeteri kadar ulaşılamamasıdır. İstenilen gıdaya yeteri kadar ulaşmak için de tarımsal sulamanın önemi daha çok artmakta ve sulamanın modern tekniklerle yapılması şarttır. Bir damla suyun boşa harcanmaması gerekmektedir. Bu nedenle daha çok gıda üretmek için suyun dikkatli kullanılması kaçınılmaz. 6 ülkeden ilçemize gelerek su kaynaklarının araştırılması ve daha verimli kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapacak olan bilim adamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Bilimsel metotlara ihtiyacımız var"
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da konuşmasında, suyun verimli kullanılması için bilimsel metotlara ihtiyacın bulunduğunu kaydetti. İlçede şimdiye kadar sulama suyunda sıkıntı yaşanmadığını ancak tarımda kullanılan suyun geleneksel yöntemlerle kullanıldığına dikkat çeken Tollu, "Su kullanımını bilimsel olarak yürüttüğümüz takdirde şimdiye kadar olmayan su sıkıntısı, bundan sonra da hiç yaşanmayacaktır. Proje kapsamında bilim insanları 3 yıl süreyle ilçemizde su kaynakları konusunda araştırmalarda bulunacak ve tüm bilgileri belediyemiz ile paylaşacaklardır" diye konuştu.
Proje Genel Koordinatörü Prof. George Karatzas ise yeraltı su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik projeyi yürütürken, su kullanıcıları ile işbirliği yapmak için 6 ülkenin bilim adamları buraya geldiklerini söyledi. Yeraltı sularının daha verimli kullanılmasına yönelik diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Erdemli’de araştırmalar yürüteceklerini kaydeden Karatzas, şöyle konuştu; "Akdeniz havzasında Türkiye’nin yanında Yunanistan, İtalya ve Tunus’ta araştırmalar yapılacak. Bu araştırmamız yaklaşık 36 ay sürecek ve elde edilen olumlu ya da olumsuz tüm bilgiler, paydaş ülkelerle anında paylaşılacaktır. Amacımız gelecek nesillere daha güvenilir bir çevre bırakmaktır. Erdemli Belediyesi’ne bizimle yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum."

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