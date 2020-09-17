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Erdemli’de trafik eğitim parkuru yeni sezona hazır

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye trafik eğitim parkurunun kontrollü sosyal hayat kuralları ile başlayacağı eğitimleri öncesinde çim biçme, budama, temizlik ve bakım çalışmaları ile hazırlığını gerçekleştirdi.7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik oluşturulan, 2 bin metrekare alan üzerinde özel donanımlı 5 araçlık eğitim parkurunda, trafik polislerinin desteği ile trafik eğitimi verilmesini sağlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sunuyor.

Erdemli’de trafik eğitim parkuru yeni sezona hazır

Erdemli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye trafik eğitim parkurunun kontrollü sosyal hayat kuralları ile başlayacağı eğitimleri öncesinde çim biçme, budama, temizlik ve bakım çalışmaları ile hazırlığını gerçekleştirdi.
7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik oluşturulan, 2 bin metrekare alan üzerinde özel donanımlı 5 araçlık eğitim parkurunda, trafik polislerinin desteği ile trafik eğitimi verilmesini sağlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan çocukların, bu süreci daha kolay atlatabilmesi için kurallara uygun olarak hazırlanan ve randevu sistemi ile ile çalışan parkur, kendi tecrübelerini kazanabilmeleri adına çocukları bekliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, "Toplumumuzda ve ailelerimizde parçalanmalara sebep olan trafik kazalarının önlenmesi adına, trafiğe çıkan vatandaşlarımızın araçlarını bilinçli bir şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta eğitime tabi tutup, trafik kurallarını öğretiyoruz. Mal ve can kaybına neden olan kazaların, çok ciddi bir tahribata yol açtığı muhakkak. Bu kazalarda yakınlarını kaybeden ailelerimizin, telafisi olmayan parçalanmalar yaşadığına da şahit oluyoruz. Biz de trafik kazalarını azaltmak adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. Mart ayında, tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın sonrasında geçilen kontrollü sosyal hayat dahilinde tekrar hizmete başlayan alanımızda, tüm önlemler alınmış durumda. Yoğunluğa mahal vermeden randevu ile sürdürülen eğitimlerden önce ve sonra da temizleme ve bakım çalışmalarımız gerçekleştiriliyor. Ailelerimiz güvenle çocuklarını eğitimlere getirebilir" dedi.

Erdemli’de trafik eğitim parkuru yeni sezona hazır

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