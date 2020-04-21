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Erdemli’de virüs seferberliği

MERSİN HABERLERİ  | 21.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, ekipler şehrin dört bir tarafında dezenfekte çalışmaları yapıyor.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs ile mücadele kapsamında “Ekiplerimiz 7 gün 24 saat anlayışı ile alınan önlem ve tedbirler dahilinde sokak ve caddelerde de dezenfekte çalışmalarını özenle gerçekleştirmektedir” dedi.

Erdemli’de virüs seferberliği

Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, ekipler şehrin dört bir tarafında dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs ile mücadele kapsamında “Ekiplerimiz 7 gün 24 saat anlayışı ile alınan önlem ve tedbirler dahilinde sokak ve caddelerde de dezenfekte çalışmalarını özenle gerçekleştirmektedir” dedi. "Hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir" vurgusu yapan Tollu, “Şehrimizde korona virüse karşı bir bilinç oluşturduk. Tek bir vatandaşımıza dahi virüsün bulaşmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yanındayız. Sosyal mesafeye ve alınan tedbir ve kurallara uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu badireyi de geride bırakacağız. Yüce Rabbim milletimizin ve memleketimizin tekrar sağlıklı günlere ulaşmasını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Erdemli’de virüs seferberliği

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