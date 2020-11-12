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Erdoğan: "Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

MERSİN HABERLERİ  | 12.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, talep doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirtti.Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve İlçe Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mustafa Ateş’ten oluşan coğrafi işaretli Zeytin bahçesinde denetim ve teknik incelemede bulundu.Heyet hasat yapılan zeytin bahçesini gezerek, üreticisinden, yaptığı bakım ve ilaçlama uygulamaları hakkında bilgi aldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, zeytinde yüksek verim elde etmenin hiç de zor olmadığını belirterek, "Uygulamayı yerinde görmek, üreticimizin bizzat kendisinden uygulamayı dinlemek amacıyla bahçe gezimizi ve bu arada Tarsus Sarıulak Zeytin denetimimizi gerçekleştirdik.

Erdoğan: "Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, talep doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirtti.
Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve İlçe Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mustafa Ateş’ten oluşan coğrafi işaretli Zeytin bahçesinde denetim ve teknik incelemede bulundu.
Heyet hasat yapılan zeytin bahçesini gezerek, üreticisinden, yaptığı bakım ve ilaçlama uygulamaları hakkında bilgi aldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, zeytinde yüksek verim elde etmenin hiç de zor olmadığını belirterek, "Uygulamayı yerinde görmek, üreticimizin bizzat kendisinden uygulamayı dinlemek amacıyla bahçe gezimizi ve bu arada Tarsus Sarıulak Zeytin denetimimizi gerçekleştirdik. İşletmede ayrıca coğrafi işaretli zeytinimizin üretiminin yanında yağının da imal edildiğini yerinde görmüş olduk. İlçe tarım olarak üretimin her aşamasında üreticilerimiz talebi doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.

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